В Брянске иномарку отбросило на 11-летнюю девочку
В Брянске в ДТП пострадала 11-летняя девочка. Автоавария произошло утром в среду, 3 октября, на улице Делегатской, сообщает областное ГИБДД.
По предварительной информации, 55-летний водитель Volkswagen, ехавший в сторону улицы Литейной врезался в остановившийся впереди автомобиль KIA. За рулем второй иномарки была 49-летняя женщина.
От удара KIA отбросило на 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
К счастью, у ребенка все обошлось несерьезными ушибами.
- Пострадавшей выписали домашнее лечение и отпустили домой, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД Росси по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU