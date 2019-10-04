В Брянске иномарку отбросило на 11-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 12:05 2019-10-04T12:05:26+03:00

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В Брянске в ДТП пострадала 11-летняя девочка. Автоавария произошло утром в среду, 3 октября, на улице Делегатской, сообщает областное ГИБДД.

По предварительной информации, 55-летний водитель Volkswagen, ехавший в сторону улицы Литейной врезался в остановившийся впереди автомобиль KIA. За рулем второй иномарки была 49-летняя женщина.

От удара KIA отбросило на 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

К счастью, у ребенка все обошлось несерьезными ушибами.

- Пострадавшей выписали домашнее лечение и отпустили домой, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД Росси по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU