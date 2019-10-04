В Брянске ищут пропавшую женщину с пятилетним сыном

СЕГОДНЯ 11:06 2019-10-04T11:09:00+03:00

Мать с ребенком ушла из дома 1 октября

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В Брянске ищут пропавшую 41-летнюю Ирину Цуканову. Женщина ушла из дома с пятилетним сыном. Последний раз их видели 1 октября, пишут волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Брянск» в соцсетях.

Приметы Ирины Цукановой (Бубновой): рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, светлые окрашенные волосы, серо-голубые глаза. Женщина была одета в черную куртку ниже пояса, синие джинсы, обута в черные ботинки.

Приметы мальчика: рост 120 сантиметров, нормального телосложения, светло-русые волосы, светло-карие глаза. Ребенок был одет в куртку с капюшоном в геометрический рисунок, джинсы, шапку, обут в серые ботинки.

Если вы видели пропавших или знаете, где они находятся, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU