В Брянске ищут пропавшую женщину с пятилетним сыном
В Брянске ищут пропавшую 41-летнюю Ирину Цуканову. Женщина ушла из дома с пятилетним сыном. Последний раз их видели 1 октября, пишут волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Брянск» в соцсетях.
Приметы Ирины Цукановой (Бубновой): рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, светлые окрашенные волосы, серо-голубые глаза. Женщина была одета в черную куртку ниже пояса, синие джинсы, обута в черные ботинки.
Приметы мальчика: рост 120 сантиметров, нормального телосложения, светло-русые волосы, светло-карие глаза. Ребенок был одет в куртку с капюшоном в геометрический рисунок, джинсы, шапку, обут в серые ботинки.
Если вы видели пропавших или знаете, где они находятся, сообщите в полицию или добровольцам.
Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.
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ИСТОЧНИК KP.RU