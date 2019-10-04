В Клетне работникам детской спортшколы задерживали зарплату

СЕГОДНЯ 10:58 2019-10-04T10:58:25+03:00

Сотрудники также не были официально знакомы с внутренними правилами

Изменить размер текста: A A

В Клетне оштрафовали директора детской юношеско-спортивной школы за нарушение трудового законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В частности, в учреждении задерживали зарплату, вовремя не получали расчет сотрудники и при увольнении.

- Кроме того, работодатель не знакомил новых сотрудников под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, - говорят в прокуратуре. - Госинспекция труда оштрафовала директора спортшколы на 12 тысяч рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU