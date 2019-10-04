В Клетне работникам детской спортшколы задерживали зарплату
В Клетне оштрафовали директора детской юношеско-спортивной школы за нарушение трудового законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В частности, в учреждении задерживали зарплату, вовремя не получали расчет сотрудники и при увольнении.
- Кроме того, работодатель не знакомил новых сотрудников под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, - говорят в прокуратуре. - Госинспекция труда оштрафовала директора спортшколы на 12 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU