Из Москвы в Брянск будут ходить двухэтажные поезда
Первый состав отправится в столицу в конце декабря
Фото: vk.com, Андрей Долматов.
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Из Москвы в Брянск будут ходить двухэтажные поезда. Об этом сообщают на официальном сайте РЖД. Первый состав отправится в столицу в конце декабря.
Новый график движения поездов на 2019-2020 годы вводится с 8 декабря. Двухэтажные поезда будут курсировать на 12 маршрутах. В прошлом сезоне их было 9.
Напомним, брянцы заметили в городе двухэтажный пассажирский поезд еще летом.
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ИСТОЧНИК KP.RU