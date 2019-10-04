2019-10-04T10:46:56+03:00
Общество

Из Москвы в Брянск будут ходить двухэтажные поезда

Первый состав отправится в столицу в конце декабря
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Андрей Долматов.Фото: vk.com, Андрей Долматов.
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Из Москвы в Брянск будут ходить двухэтажные поезда. Об этом сообщают на официальном сайте РЖД. Первый состав отправится в столицу в конце декабря.

Новый график движения поездов на 2019-2020 годы вводится с 8 декабря. Двухэтажные поезда будут курсировать на 12 маршрутах. В прошлом сезоне их было 9.

Напомним, брянцы заметили в городе двухэтажный пассажирский поезд еще летом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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