СЕГОДНЯ 10:46 2019-10-04T10:46:56+03:00

Первый состав отправится в столицу в конце декабря

Изменить размер текста: A A

Из Москвы в Брянск будут ходить двухэтажные поезда. Об этом сообщают на официальном сайте РЖД. Первый состав отправится в столицу в конце декабря.

Новый график движения поездов на 2019-2020 годы вводится с 8 декабря. Двухэтажные поезда будут курсировать на 12 маршрутах. В прошлом сезоне их было 9.

Напомним, брянцы заметили в городе двухэтажный пассажирский поезд еще летом.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU