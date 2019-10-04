Замглавы комаричской администрации оштрафовали за безразличие
В Комаричском районе привлекли к административной ответственности заместителя главы райадминистрации. Об этом сообщает областная прокуратура.
Выяснилось, что в июле этого года в администрацию обратился житель поселка Комаричи. Заявителю нужно было получить разъяснения по вопросу строительства дороги.
Однако ответа так и не получил.
- Заявление в установленный законом срок по существу не рассмотрено, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Замглавы районной администрации оштрафовали на пять тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU