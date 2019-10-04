2019-10-04T09:51:17+03:00
Общество

Замглавы комаричской администрации оштрафовали за безразличие

Чиновники оставили без ответа письмо местного жителя
Ольга УМАРОВА
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По закону чиновники должны отвечать на обращения в течение 30 дней.По закону чиновники должны отвечать на обращения в течение 30 дней.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Комаричском районе привлекли к административной ответственности заместителя главы райадминистрации. Об этом сообщает областная прокуратура.

Выяснилось, что в июле этого года в администрацию обратился житель поселка Комаричи. Заявителю нужно было получить разъяснения по вопросу строительства дороги.

Однако ответа так и не получил.

- Заявление в установленный законом срок по существу не рассмотрено, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Замглавы районной администрации оштрафовали на пять тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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