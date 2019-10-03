Гордимся нашими учителями

СЕГОДНЯ 18:37 2019-10-03T18:37:51+03:00

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Торжественная конференция проходила в БГУ имени академика И.Г. Петровского, альма-матер для многих поколений учителей Брянска и области. Прологом к празднику стало приуроченное к этому дню открытие обновлённого спортивного зала университета. Для почетных гостей брянские атлеты устроили показательные выступления.

Со сцены актового зала первым на правах хозяина почётных гостей и коллег-педагогов приветствовал ректор БГУ им. И.Г. Петровского, депутат Брянской областной Думы Андрей Антюхов.

Частью торжества стала церемония возложения цветов к бюсту выдающегося деятеля образования И.Г. Петровского, к памятной доске педагогам, отдавшим свои жизни за свободу нашей Родины, и памятнику Учителю. Почетное право было предоставлено молодым педагогам.

В церемонии награждения победителей федерального конкурса, на присуждение премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности приняли участие федеральный инспектор по Брянской области Михаил Калашников и председатель постоянного комитета по образованию, науке, культуре и СМИ Брянской областной Думы Людмила Журавлева. Лауреатами престижной премии в этом году стали 8 учителей. Им были вручены благодарственные письма губернатора Брянской области. Награды получили и 8 педагогов, победивших в региональном конкурсе, который тоже проходил в рамках национального проекта «Образование». На торжественной конференции были вручены премии губернатора Брянской области для лучших педагогов учреждений дошкольного, среднего профессионального и дополнительного образования.

За многолетний добросовестный труд, профессионализм и педагогическое мастерство учителя и воспитатели были награждены Почетными грамотами Брянской областной Думы, благодарностями президента Российской Федерации и комитета по образованию и науке Государственной Думы. Чествовали на торжестве победителей конкурса «Педагогический дебют - 2019».

Участников конференции приветствовали директор департамента внутренней политики Брянской области Татьяна Кулешова, депутат Государственной Думы Валентина Миронова, уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина, председатель Брянской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки Анна Голубева.

Обращаясь к учителям, глава города Брянска Марина Дбар рассказала, что этот праздник — особенный день в ее семье:

— Воспоминания моего детства — военный гарнизон, офицерская квартира, большой обеденный стол, на котором разложены учебники, конспекты, тетради. И за ним сидит моя мама. Она учитель. Для меня это тоже значимый день, так как всю свою сознательную жизнь я видела, как учитель отдает себя своему делу. Вы самые талантливые, волевые, целеустремленные люди. Красота в вашей душе! Ваш труд заслуживает самой высокой оценки. Желаю вам и вашим семьям всего самого доброго: счастья, мира, добра. С праздником вас!

Марина Дбар вручила медаль «За вклад в развитие города Брянска» директору Брянского областного губернаторского Дворца детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина Елене Шинкаренко. Это награда «за деятельность, способствующую совершенствованию образования в городе Брянске».

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ИСТОЧНИК KP.RU