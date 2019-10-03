2019-10-03T18:03:55+03:00
Общество

От благодарных жителей

Елена ВАСИЛЬЕВА
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Администрация Володарского района города Брянска наградила «Чистую планету» за помощь по благоустройству и озеленению. Почетную грамоту вручили генеральному директору компании Владимиру Чашникову.

- «Чистая планета» не только всегда откликается на наши просьбы и помогает техникой во время субботников и месячников по благоустройству, ликвидирует свалки, но и очень внимательно относится к обращениям жителей района. Например, приятно и важно, что по адресу улица Чернышевского, 88А установили бункер вместо небольшого контейнера. Причем, просьбу жителей региональный оператор по обращению с ТКО исполнил, даже раньше, чем вышло соответствующее постановление Комитета ЖКХ о включении этой контейнерной площадки в реестр. Поэтому грамота, которую заслуженно получила «Чистая планета» от администрации Володарского района, она, в первую очередь, от благодарных жителей! – прокомментировал награждение глава района Николай Лучкин.

Почетную грамоту вручили генеральному директору компании Владимиру Чашникову за помощь по благоустройству и озеленению

Почетную грамоту вручили генеральному директору компании Владимиру Чашникову за помощь по благоустройству и озеленению

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ИСТОЧНИК KP.RU

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