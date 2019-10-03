Актер Александр Семчев признал брянского сына
Заслуженный артист России Александр Семчев признал своего брянского сына. Это случилось на телепередаче 2 октября. Темой эфира стало похудение знаменитого «толстяка» почти на 100 килограммов.
Об этой истории мы писали еще в 2014 году, когда артисту исполнилось 45 лет. Тогда стало известно, что помимо двух сыновей от официальных браков у Семчева есть и третий сын, внебрачный. Павел, которому уж исполнилось 28 лет, живет вместе с матерью Татьяной Можиновой в Почепе.
Отношения со звездным отцом у Павла не складывались. До сих пор Александр Семчев избегал сына, о чем свидетельствуют записи прежних телепрограмм.
Однако на этот раз мужчины обнялись, приветствуя друг друга, и рассказали, что наладили отношения.
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ИСТОЧНИК KP.RU