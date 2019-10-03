В Брянске ночью 4 октября будут укладывать асфальт на Красноармейской
Движение автомобилей ограничат
Водителей просят по возможности объехать ремонт.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянске в ночь на пятницу, 4 октября, ограничат движение на улице Красноармейской. От проспекта Станке Димитрова до улицы Пересвета будут укладывать новый асфальт, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Дорожники начнут работу вечером в четверг, 3 октября.
Поэтому водителей просят по возможности выбирать пути объезда. А также руководствоваться временными дорожными знаками.
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ИСТОЧНИК KP.RU