2019-10-03T17:03:39+03:00
Общество

Начальником управления физкультуры и спорта Брянской области стал Сергей Трусов

С 2002 года он является президентом региональной Федерации пауэрлифтинга
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Управления физкультуры и спорта Брянской области.Фото: пресс-служба Управления физкультуры и спорта Брянской области.
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Новым начальником управления физкультуры и спорта Брянской области стал тренер Сергей Трусов. В четверг, 3 октября, он провел первое совещание в новой должности. На нем присутствовали тренеры и представители федераций: тяжелой атлетики, бокса и спорта для инвалидов с поражением двигательного аппарата. В центре подготовки сборных команд обсуждали итоги выступлений спортсменов, подготовку к чемпионату мира, а также проблемы женского бокса.

Сергей Трусов родился в 1978 году в Брянске. Закончил Брянский колледж физической культуры. Работает тренером с 1996 года. За это время подготовил пять мастеров спорта России международного класса и более десяти мастеров спорта по пауэрлифтингу.

Среди воспитанников Сергея Трусова - два чемпиона мира по пауэрлифтингу среди инвалидов по зрению Юрий Пантюхов и Сергей Шаталов, чемпионы России по пауэрлифтингу (спорта-слепых) Владимир Протченко и Буканов Александр, чемпион России по жиму лежа Сергей Сычев и другие.

С апреля 2002 года - президент Федерации пауэрлифтинга Брянской области. С 2006 года - старший тренер сборной команды России по пауэрлифтингу (спорта - слепых).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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