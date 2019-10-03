2019-10-03T16:34:28+03:00
Общество

В Брянске ищут пропавшего 46-летнего Дмитрия Гарифуллина

Мужчину последний раз видели 28 сентября
Марина АНТОНОВА
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Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".
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В Брянске ищут пропавшего 46-летнего Дмитрия Гарифуллина. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Брянск» в соцсетях. Мужчину последний раз видели 28 сентября.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет бежевую ветровку, черные спортивные штаны, белую футболку, черную драповую кепку, обут – в кроссовки.

Если вы видели Дмитрия Гарифуллина или знаете, где он может находиться, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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