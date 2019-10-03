В Брянске отлетевшая штукатурка грозит молодоженам у ЗАГСа

СЕГОДНЯ 16:24 2019-10-03T16:24:23+03:00

В доме на проспекте Ленина стал разваливаться карниз

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В Брянске отлетевшая из-под крыши штукатурка грозит упасть на молодоженов у ЗАГСа в Советском районе. Фотографии приземлившихся кусков бетона на асфальт опубликовали пользователи в соцсетях. Автор поста пишет, что упали они с бетонного карниза четырехэтажного здания.

Дворец бракосочетаний находится на первом этаже жилого дома на проспекте Ленина 1954 года постройки. В 2016 году в доме капитально отремонтировали крышу, сообщают на сайте Регионального фонда капитального ремонта. Но бетонный карниз уже разваливается. Судя по официальным данным, ближайшие капитальные работы пройдут в доме не раньше 2029 года.

Фото: vk.com, Карина Прохоренкова.

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ИСТОЧНИК KP.RU