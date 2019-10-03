Грабитель пытал брянца молотком и пассатижами, пытаясь найти пенсию

СЕГОДНЯ 16:07 2019-10-03T16:24:07+03:00

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В Новозыбкове на 54-летнего местного жителя в подъезде напал грабитель. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области, инцидент произошел в середине сентября.

Потерпевший был сильно пьян, чем и воспользовался преступник. Он оглушил свою жертву и втащил в квартиру. Затем начал избивать мужчину, пытаясь выяснить, где лежат деньги.

При этом грабитель использовал "орудия пыток" - молоток и пассатижи, причинив мужчине несколько серьезных травм. Но денег у потерпевшего так и не оказалось.

- Полученную накануне пенсию пострадавший потратил на погашение кредита и раздачу долгов, - говорят в УМВД. – Тогда раздосадованный злоумышленник забрал ЖК-телевизор и ушел.

Пострадавшего доставили в больницу. Психологическое потрясение было настолько сильным, что мужчина только через два дня смог рассказать о случившемся. И уже через пару часов полицейские задержали 36-летнего гражданина одного из сопредельных государств, который временно проживал в Новозыбковском районе.

Подозреваемый признался, что знал о дне выдачи пенсии. Известно ему было и о пристрастии потерпевшего к алкоголю, поэтому был уверен, что тот не станет сопротивляться.

- Похищенный телевизор полицейские изъяли и вернули законному владельцу, - говорят в полиции. – На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Разбой», по которой ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU