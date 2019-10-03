2019-10-03T14:47:11+03:00
Общество

В работе VIII Славянского международного экономического форума примет участие делегация Республики Сербской

Елена ВАСИЛЬЕВА
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В работе VIII Славянского международного экономического форума примет участие делегация Республики Сербской. Возглавит официальную делегацию Министр европейской интеграции и международного сотрудничества Республики Сербской Златан Клокич.

Министр подчеркнул, что Славянский международный экономический форум является важным событием для Республики Сербской. «Взаимодействие славянских народов в области культуры, политики и экономики представляет большую значимость для сохранения наших общих традиций и продвижения славянских ценностей», - убежден Златан Клокич.

VIII Славянский международный экономический форум пройдёт в Брянске 18 октября 2019 года. Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.

Основная тема СМЭФ-2019: «СБЕРЕЖЕНИЕ И ПРИУМНОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА».

В СМЭФ-2019 примут участие более 1000 специалистов, в числе которых представители профильных министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодежи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье.

Место проведения: Концертный зал "Дружба" Брянской областной филармонии, улица Калинина, д. 82.

Участие в форуме бесплатное! Регистрация обязательна.

Регистрация на СМЭФ-2019 открыта до 16 октября 2019 г. на официальном сайте: http://slavyanskyforum.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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