2019-10-03T14:37:17+03:00
Общество

Экс-глава Брянска Александр Хлиманков вновь стал главврачом больницы №2

Его замом назначили предыдущего руководителя учреждения Татьяну Черных
Ольга УМАРОВА
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Фото: Пресс-служба городского Совета народных депутатов.Фото: Пресс-служба городского Совета народных депутатов.
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Бывший градоначальник Александр Хлиманков снова возглавил больницу №2 в Брянске. Информация об этом появилась на сайте медучреждения.

В этой больнице Александр Хлиманков работал анестезиологом-реаниматологом с 1992 года. В 2009-м занял место главврача. Работу в больнице оставил в октябре 2014-го, когда стал председателем горсовета и главой Брянска.

Что касается бывшего руководителя горбольницы №2 Татьяны Черных, то она стала заместителем главврача.

Напомним, новым главой Брянска стала Марина Дбар. Такое решение приняли депутаты на первом после выборов заседании горсовета 26 сентября. За ее кандидатуру 30 депутатов проголосовали единогласно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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