В Брянске водитель «Лады» врезался в большегруз

СЕГОДНЯ 12:01 2019-10-03T12:03:43+03:00

Пострадал один человек

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В Брянске легковушка протаранила МАЗ. ДТП произошло в среду, 2 октября, около 8.40 на улице Калинина.

По предварительной информации областного ГИБДД, 24-летний водитель ВАЗ-211540 ехал по улице Калинина в сторону улицы Гражданской в среднем ряду. Автомобилист не учел дистанцию и врезался в МАЗ, который ехал впереди в попутном направлении. За рулем большегруза находился 51-летний водитель.

Пострадал водитель «Лады». Он обратился в Бежицкий травмпункт.

- Врачи диагностировали у молодого человека закрытую черепно-мозговую травму (предварительно), сотрясение мозга (предварительно) и ушибы, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области. – Ему выписали лечение и направили на обследование в Городскую больницу №1.

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ИСТОЧНИК KP.RU