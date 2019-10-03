В Севске будут судить водителя за попытку откупиться от ГИБДД

СЕГОДНЯ 10:52 2019-10-03T11:02:18+03:00

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В Севске завели уголовное дело на водителя, который попытался дать взятку полицейскому. По версии следствия, инцидент произошел в июле этого года на автомобильном пункте пропуска «Троебортное-автодорожный».

Сотрудник ГИБДД задержал 42-летнего водителя, который находился в нетрезвом состоянии. Желая избежать ответственности за нарушение, мужчина попытался подкупить инспектора. В качестве взятки он предложил полицейскому 100 долларов, 100 ЕВРО и пять тысяч рублей.

Однако полицейский от получения взятки отказался.

- Уголовное дело рассмотрит Севский районный суд, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU