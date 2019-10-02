На строительстве Дворца единоборств в Брянске не хватает рабочих
Дворец единоборств в Советском районе Брянска строят с опозданием. Выяснилось это, когда на стройплощадку наведался губернатор. Подрядчик ООО "Стройдело" начал возводить этот объект 8 июля. Рабочие забили сваи, уложили верхнюю часть фундамента и занялись возведением стен и перекрытий подвала.
Однако глава региона остался недоволен темпом работ и потребовал от подрядчика увеличить количество строителей, занятых на объекте, в несколько раз.
- Выделен большой объем федеральных средств, и если у компании-подрядчика не хватает собственных ресурсов, необходимо принимать соответствующие меры, - сказал Александр Богомаз. Он также поручи своему заместителю Юрию Мокренко представить ежедневный план график работ на объекте до конца декабря.
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ИСТОЧНИК KP.RU