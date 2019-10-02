В этом сезоне на сцену брянского драмтеатра выйдут пять новых артистов

СЕГОДНЯ 17:58 2019-10-02T17:59:09+03:00

Все они - выпускники вузов

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Накануне открытия нового 94-го сезона в брянском драмтеатре прошел сбор труппы. Он начался с минуты молчания в память о недавно ушедшем из жизни художественном руководителе театра «Ленком», народном артисте СССР Марке Захарове.

В новом сезоне коллектив пополнят несколько артистов. Это Никита Тыщенко - выпускник Орловского государственного института искусств и культуры, Юлия Ростопчина - выпускница Белгородского государственного института искусств и культуры, Керим Базаров - выпускник Санкт-Петербургского государственного института культуры, Роман Новак - выпускник Белорусской государственной академии искусств и Дмитрий Титов - выпускник Саратовской государственной консерватории им. Л. В.Собинова.

Им пожелали успехов и вручили памятные подарки - книги Валерия Мацапуры и Марины Гавриловой, сообщают в пресс-службе брянского драмтеатра.

94 театральный сезон в Брянском драматическом театре стартует 10 октября премьерой спектакля режиссера Алексея Доронина «Люди добрые» по рассказам Василия Шукшина. А 10 ноября состоится премьера Александра Баркара «Любовь в стиле баROCKко» - романтической комедии по пьесе Ярослава Стельмаха. Для юных зрителей и их родителей театр готовит премьеру мюзикла «Отважный щенок Бенджамин», которую можно будет увидеть уже в декабре.

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ИСТОЧНИК KP.RU