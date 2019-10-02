Брянщина на пороге эпидемии ОРВИ

СЕГОДНЯ 16:56 2019-10-02T16:57:43+03:00

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Осенняя стужа и холодные батареии в домах сделали свое дело. Бярнская область оказалась на пороге эпидемии ОРВИ. За последнюю неделю с 23 по 29 сентября инфекцию подхватили 5427 жителей региона. Это ниже эпидемиологичекого порога всего на 3,1%.

А вот подростки старше 15 лет и взрослые уже перешагнули через него. В этой возрастной группе заболеваемость выше эпидпорога на 6,6%. Среди школьников и детсадовцев тоже много заболевших. От эпидемпорога их отделяет 0,9% и 1,1% соответственно.

В Брянске в больницу с симптомами ОРВИ за медицинской помощью обратились 3145 горожан. В областном центре эпидпорог превышен только среди дошколят - на 2,1%.

- При лабораторном обследовании больных ОРВИ, вирусов гриппа не выделено, - уточнили в Управлении Роспотребнадзора по Брянской области. - В регионе идет вакцинация против гриппа. настоящее время в области проводится прививочная кампания против гриппа. Прививки сделали уже 242 844 брянца. Это чуть больше 20% населения области.

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ИСТОЧНИК KP.RU