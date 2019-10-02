2019-10-02T16:57:43+03:00
Общество

Брянщина на пороге эпидемии ОРВИ

За последнюю неделю инфекцию подхватили 5,4 тысячи жителей региона
Елена РАКОВА
Поделиться:
Простуда атакует брянцев.Простуда атакует брянцев.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Осенняя стужа и холодные батареии в домах сделали свое дело. Бярнская область оказалась на пороге эпидемии ОРВИ. За последнюю неделю с 23 по 29 сентября инфекцию подхватили 5427 жителей региона. Это ниже эпидемиологичекого порога всего на 3,1%.

А вот подростки старше 15 лет и взрослые уже перешагнули через него. В этой возрастной группе заболеваемость выше эпидпорога на 6,6%. Среди школьников и детсадовцев тоже много заболевших. От эпидемпорога их отделяет 0,9% и 1,1% соответственно.

В Брянске в больницу с симптомами ОРВИ за медицинской помощью обратились 3145 горожан. В областном центре эпидпорог превышен только среди дошколят - на 2,1%.

- При лабораторном обследовании больных ОРВИ, вирусов гриппа не выделено, - уточнили в Управлении Роспотребнадзора по Брянской области. - В регионе идет вакцинация против гриппа. настоящее время в области проводится прививочная кампания против гриппа. Прививки сделали уже 242 844 брянца. Это чуть больше 20% населения области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На строительстве Дворца единоборств в Брянске не хватает рабочих
В этом сезоне на сцену брянского драмтеатра выйдут пять новых артистов
Поздравления учителям
Экс-директор трубчевского психоинтерната отправится за решетку за взятки
Брянские танцоры завоевали "Кубок империи-2019" в Москве
Жительница Комаричей после убийства сожителя не смогла разжалобить суд
Семейную пару из Мглинского района обвиняют в жестоком изнасиловании своей маленькой дочки
Вечером 2 октября в Брянске ограничат движение транспорта на улице Красноармейской
Юный рецидивист из Климовского района пойдет под суд за магазинную кражу
В брянские колонии пытались переправить запрещенные мобильники
Двое жителей Брянска отвезли новую знакомую на пустырь, избили и ограбили
В Брянской области изменится расписание электричек на Жуковском направлении
В Брянске ищут пропавшего 63-летнего пенсионера
Прокуратура: Дятьковские аптеки недоступны для инвалидов
На сельцовском химзаводе устроят учебный взрыв на складах
В Суземском районе опаздывала скорая
В Карачевском районе ограничат движение на переезде
Экс-замглавы Володарской райадминистрации Оксана Пунтус пойдет под суд
В Карачевском районе в ДТП погибла автомобилистка
В Брянске сняли на видео трюк с экскаватором и зажигалкой
Брянский предприниматель Андрей Гросс уходит с маршрута №47
Брянских водителей ждут сплошные проверки у детского сада "Богатырь"
Молодежный фестиваль "Под облаками" стартует в Брянске
В Брянске прошел турнир по волейболу памяти воина-интернационалиста Юрия Лизунова