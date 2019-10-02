Экс-директор трубчевского психоинтерната отправится за решетку за взятки
Во вторник, 2 октября, в Брянске вынесли приговор бывшему директору трубчевского психоневрологического интерната. 53-летнюю жительницу райцентра признали виновной в получении взятки. И приговорили к четырем годам колонии общего режима и оштрафовали на 500 тысяч рублей. Вердикт пока не вступил в законную силу.
Как установили в суде, в апреле 2016 года директор интерната договорилась с директором одной из коммерческих фирм о получении взятки за заключение договоров поставки продуктов и других вещей для нужд интерната и оплату по заключенным договорам.
- Деньги обвиняемая получала как в интернате, так и в Брянске лично и через посредника, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Всего ей передали 388 тысяч рублей. При аналогичных обстоятельствах подсудимая с января 2016 года по август 2017 года получила от предпринимателя взятку в 200 тысяч рублей. А с сентября 2016 года по март 2017 года она получила взятку в 16 тысяч рублей от предпринимателя за разрешение выездной торговли продуктами на территории психоневрологического интерната.
Кроме штрафа и лишения свободы экс-директору интерната запретили пять лет занимать руководящие должности.
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ИСТОЧНИК KP.RU