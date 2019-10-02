СЕГОДНЯ 14:43 2019-10-02T14:43:40+03:00

Ближайшие восемь лет селянка проведет за решеткой. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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38-летняя жительница Комаричей после убийства сожителя не смогла разжалобить суд. Женщина пыталась обжаловать вердикт районного суда. Обвинение по делу поддерживал прокурор Брянской области Александр Войтович.

Как установили в суде, днем 7 мая Жительница Комаричей выпивала с сожителем.

- Во время застолья пара поругалась, в пылу ссоры женщина схватила нож и ударила им приятеля прямо в сердце, - рассказали в пресс-службе прокуратуры РФ по Брянской области. - От полученного ранения мужчина умер на месте. Оказалось, что во время совершения преступления, фигурантка дела отбывала наказание за угрозу убийством и нарушение неприкосновенности жилища. Ее приговорили к обязательным работам.

В итоге за убийство суд приговорил женщину к восьми годам колонии общего режима. Но женщина посчитала такое наказание слишком суровым. И обжаловала его.

Однако Брянский областной суд не нашел оснований для смягчения приговора.

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ИСТОЧНИК KP.RU