Семейную пару из Мглинского района обвиняют в жестоком изнасиловании своей маленькой дочки

СЕГОДНЯ 14:21 2019-10-02T15:11:43+03:00

За свое преступление им придется отвечать в суде

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Семейную пару из Мглинского района и двух их знакомых будут судить за изнасилование своей маленькой дочки. Девочке не исполнилось еще и 14 лет.

- Отцу девочки также вменяют в вину причинение психических и физических страданий ребенку, - уточнили в пресс-службе Мглинского районного суда. - Кроме того, родителей обвиняют в ненадлежащем исполнении своих обязанностей.

Рассмотрение дела будет закрытым, оно назначено на 4 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU