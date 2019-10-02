Семейную пару из Мглинского района обвиняют в жестоком изнасиловании своей маленькой дочки
За свое преступление им придется отвечать в суде
Родители издевались над дочкой.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Семейную пару из Мглинского района и двух их знакомых будут судить за изнасилование своей маленькой дочки. Девочке не исполнилось еще и 14 лет.
- Отцу девочки также вменяют в вину причинение психических и физических страданий ребенку, - уточнили в пресс-службе Мглинского районного суда. - Кроме того, родителей обвиняют в ненадлежащем исполнении своих обязанностей.
Рассмотрение дела будет закрытым, оно назначено на 4 октября.
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ИСТОЧНИК KP.RU