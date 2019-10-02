2019-10-02T15:11:43+03:00
Происшествия

Семейную пару из Мглинского района обвиняют в жестоком изнасиловании своей маленькой дочки

За свое преступление им придется отвечать в суде
Елена РАКОВА
Поделиться:
Родители издевались над дочкой.Родители издевались над дочкой.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Семейную пару из Мглинского района и двух их знакомых будут судить за изнасилование своей маленькой дочки. Девочке не исполнилось еще и 14 лет.

- Отцу девочки также вменяют в вину причинение психических и физических страданий ребенку, - уточнили в пресс-службе Мглинского районного суда. - Кроме того, родителей обвиняют в ненадлежащем исполнении своих обязанностей.

Рассмотрение дела будет закрытым, оно назначено на 4 октября.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Комаричей после убийства сожителя не смогла разжалобить суд
Вечером 2 октября в Брянске ограничат движение транспорта на улице Красноармейской
Юный рецидивист из Климовского района пойдет под суд за магазинную кражу
В брянские колонии пытались переправить запрещенные мобильники
Двое жителей Брянска отвезли новую знакомую на пустырь, избили и ограбили
В Брянской области изменится расписание электричек на Жуковском направлении
В Брянске ищут пропавшего 63-летнего пенсионера
Прокуратура: Дятьковские аптеки недоступны для инвалидов
На сельцовском химзаводе устроят учебный взрыв на складах
В Суземском районе опаздывала скорая
В Карачевском районе ограничат движение на переезде
Экс-замглавы Володарской райадминистрации Оксана Пунтус пойдет под суд
В Карачевском районе в ДТП погибла автомобилистка
В Брянске сняли на видео трюк с экскаватором и зажигалкой
Брянский предприниматель Андрей Гросс уходит с маршрута №47
Брянских водителей ждут сплошные проверки у детского сада "Богатырь"
Молодежный фестиваль "Под облаками" стартует в Брянске
В Брянске прошел турнир по волейболу памяти воина-интернационалиста Юрия Лизунова