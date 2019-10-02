Вечером 2 октября в Брянске ограничат движение транспорта на улице Красноармейской

СЕГОДНЯ 13:58 2019-10-02T13:58:52+03:00

Проехать нельзя будет на развилке в Фокинский и Володарский районы

Изменить размер текста: A A

Вечером в среду, 2 октября с 20.00, в Брянске на улице Красноармейской ограничат движение. Ограничение будет действовать на дорожной развилке Брянск-I - Брянск-II.

Дорожники собираются там снять старый асфальт. Работы ведут в рамках капитального ремонта улицы Красноармейской.

- Ограничение снимут после того, как закончат работы, - уточнили в пресс-службе Брянской городской администрации. - Просим водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам, руководствоваться дорожными знаками, заблаговременно выезжать к месту назначения и при необходимости использовать альтернативные пути объезда.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU