Вечером 2 октября в Брянске ограничат движение транспорта на улице Красноармейской
Вечером в среду, 2 октября с 20.00, в Брянске на улице Красноармейской ограничат движение. Ограничение будет действовать на дорожной развилке Брянск-I - Брянск-II.
Дорожники собираются там снять старый асфальт. Работы ведут в рамках капитального ремонта улицы Красноармейской.
- Ограничение снимут после того, как закончат работы, - уточнили в пресс-службе Брянской городской администрации. - Просим водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам, руководствоваться дорожными знаками, заблаговременно выезжать к месту назначения и при необходимости использовать альтернативные пути объезда.
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ИСТОЧНИК KP.RU