2019-10-02T13:58:52+03:00
Общество

Вечером 2 октября в Брянске ограничат движение транспорта на улице Красноармейской

Проехать нельзя будет на развилке в Фокинский и Володарский районы
Елена РАКОВА
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В Брянске начали ремонтировать улицу Красноармейскую.В Брянске начали ремонтировать улицу Красноармейскую.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Вечером в среду, 2 октября с 20.00, в Брянске на улице Красноармейской ограничат движение. Ограничение будет действовать на дорожной развилке Брянск-I - Брянск-II.

Дорожники собираются там снять старый асфальт. Работы ведут в рамках капитального ремонта улицы Красноармейской.

- Ограничение снимут после того, как закончат работы, - уточнили в пресс-службе Брянской городской администрации. - Просим водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам, руководствоваться дорожными знаками, заблаговременно выезжать к месту назначения и при необходимости использовать альтернативные пути объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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