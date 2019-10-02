В брянские колонии пытались переправить запрещенные мобильники

СЕГОДНЯ 13:10 2019-10-02T13:10:49+03:00

Телефоны не попали в колонии. Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

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В две брянские колонии пытались переправить запрещенные мобильники. Телефоны предназначались для осужденных колонии №2 города Брянска и №6 города Клинцы.

- Гражданина, пытавшегося перебросить телефоны в колонию №2, задержали, - рассказали в пресс-службе УФСИН РФ по Брянской области. - Во время досмотра у него обнаружили два свертка, в которых находились три мобильных телефона.

Вторую находку обнаружили при патрулировании территории, прилегающей к внешней запретной зоне исправительной колонии №6 в Клинцах. Служебная собака УФСИН учуяла сотовый телефон и сим-карту, предназначавшуюся осужденным.

В региональном УФСИН напоминают: штраф за передачу либо попытку передачи любым способом заключенным предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено составляет от трех до пяти тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU