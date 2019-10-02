В Брянской области изменится расписание электричек на Жуковском направлении
С 8 по 10 октября будут ремонтировать пути на станции Сещинская
Поезда будут курсировать только на участке Жуковка-Сещинская.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянской области с 8 по 10 октября изменится расписание электричек на Жуковском направлении. Это связано с ремонтом пути на станции Сещинская.
Пригородные поезда №6603 Рославль – Жуковка, который отправляется в 10:39, и №6604 Жуковка – Рославль отправлением в 8:19 выполнят укороченные рейсы. Поезда проследуют только на участке Жуковка – Сещинская, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций брянского филиала МЖД.
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ИСТОЧНИК KP.RU