2019-10-02T11:43:27+03:00
Общество

В Брянской области изменится расписание электричек на Жуковском направлении

С 8 по 10 октября будут ремонтировать пути на станции Сещинская
Марина АНТОНОВА
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Поезда будут курсировать только на участке Жуковка-Сещинская.Поезда будут курсировать только на участке Жуковка-Сещинская.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянской области с 8 по 10 октября изменится расписание электричек на Жуковском направлении. Это связано с ремонтом пути на станции Сещинская.

Пригородные поезда №6603 РославльЖуковка, который отправляется в 10:39, и №6604 Жуковка – Рославль отправлением в 8:19 выполнят укороченные рейсы. Поезда проследуют только на участке Жуковка – Сещинская, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций брянского филиала МЖД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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