В Брянской области изменится расписание электричек на Жуковском направлении

СЕГОДНЯ 11:43 2019-10-02T11:43:27+03:00

Поезда будут курсировать только на участке Жуковка-Сещинская. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

С 8 по 10 октября будут ремонтировать пути на станции Сещинская

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В Брянской области с 8 по 10 октября изменится расписание электричек на Жуковском направлении. Это связано с ремонтом пути на станции Сещинская.

Пригородные поезда №6603 Рославль – Жуковка, который отправляется в 10:39, и №6604 Жуковка – Рославль отправлением в 8:19 выполнят укороченные рейсы. Поезда проследуют только на участке Жуковка – Сещинская, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций брянского филиала МЖД.

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ИСТОЧНИК KP.RU