В Брянске ищут пропавшего 63-летнего пенсионера

СЕГОДНЯ 11:31 2019-10-02T11:31:57+03:00

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В Брянске ищут пропавшего 63-летнего Аристарха Шереметьева. Мужчину последний раз видели 24 августа, сообщают в группе поискового отряда «Лиза Алерт» Брянск».

Пенсионера также могут знать под именем Николай Шиловский.

Если вы видели пропавшего или знаете, где он может находиться, сообщите волонтерам или в полицию.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU