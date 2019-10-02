В Брянске ищут пропавшего 63-летнего пенсионера
Пожилого мужчину последний раз видели 24 августа
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".
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В Брянске ищут пропавшего 63-летнего Аристарха Шереметьева. Мужчину последний раз видели 24 августа, сообщают в группе поискового отряда «Лиза Алерт» Брянск».
Пенсионера также могут знать под именем Николай Шиловский.
Если вы видели пропавшего или знаете, где он может находиться, сообщите волонтерам или в полицию.
Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.
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ИСТОЧНИК KP.RU