В Суземском районе опаздывала скорая
В поселок Кокоревка Суземского района вовремя не приезжала скорая помощь. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, машина ехала от Суземской ЦРБ, которая находится в поселке Суземка. Что почти в 60 километрах от Кокоревки.
Местные жители ждали неотложку значительно дольше двадцати минут, положенных по нормативам.
- При организации скорой медицинской помощи не учтены географические особенности территории обслуживания, а также численность населения, - уточнили в прокуратуре. – При этом данный населенный пункт является вторым по численности в районе, здесь есть промышленное предприятие, детский сад и школа.
По требованию прокурора суд обязал суземскую больницу исправить ситуацию. Однако до сих пор ничего не изменилось. Тогда прокурор еще раз обратился в суд с исковым заявлением. За устранение нарушения теперь отвечает региональный департамент здравоохранения.
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ИСТОЧНИК KP.RU