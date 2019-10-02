В Суземском районе опаздывала скорая

СЕГОДНЯ 11:00 2019-10-02T11:04:07+03:00

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В поселок Кокоревка Суземского района вовремя не приезжала скорая помощь. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, машина ехала от Суземской ЦРБ, которая находится в поселке Суземка. Что почти в 60 километрах от Кокоревки.

Местные жители ждали неотложку значительно дольше двадцати минут, положенных по нормативам.

- При организации скорой медицинской помощи не учтены географические особенности территории обслуживания, а также численность населения, - уточнили в прокуратуре. – При этом данный населенный пункт является вторым по численности в районе, здесь есть промышленное предприятие, детский сад и школа.

По требованию прокурора суд обязал суземскую больницу исправить ситуацию. Однако до сих пор ничего не изменилось. Тогда прокурор еще раз обратился в суд с исковым заявлением. За устранение нарушения теперь отвечает региональный департамент здравоохранения.

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ИСТОЧНИК KP.RU