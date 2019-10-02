В Карачевском районе ограничат движение на переезде

СЕГОДНЯ 10:48 2019-10-02T10:48:42+03:00

В Госавтоинспекции просят автомобилистов при возможности выбирать пути объезда. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

4 октября на нем будут укладывать новый асфальт

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В Карачесвком районе в пятницу, 4 октября, ограничат движение на переезде 101 километр перегона Карачев – Мылинка. Здесь будут укладывать новый асфальт. Проехать можно будет по одной полосе.

В областной Госавтоинспекции просят автомобилистов при возможности выбирать пути объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU