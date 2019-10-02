Экс-замглавы Володарской райадминистрации Оксана Пунтус пойдет под суд

СЕГОДНЯ 10:45 2019-10-02T10:45:56+03:00

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В Брянске ждет суда экс-заместитель главы Володарской районной администрации Брянска Оксана Пунтус. Следователи закончили расследование ее дела. Бывшую чиновницу обвиняют в получении через посредника взятки в значительном размере за совершение действий в пользу взяткодателя. Сейчас документы изучает прокурор, который должен утвердить обвинительное заключение.

Как считают следователи, работая заместителем главы Володарской районной администрации Брянска, обвиняемая дважды через посредников получала по 45 и 50 тысяч рублей от двух брянцев. Это происходило в декабре 2017 и 2018 годов.

- За полученные деньги, обвиняемая предоставляла взяткодателям торговые места на елочных базарах на территории Володарского района в канун новогодних праздников, - уточнили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Брянской области. - Также она обеспечивала им преимущественное право торговли и ограничивала конкуренцию со стороны других потенциальных продавцов.

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ИСТОЧНИК KP.RU