2019-10-02T10:06:22+03:00
Общество

В Брянске сняли на видео трюк с экскаватором и зажигалкой

Ролик опубликовали в соцсети
Марина АНТОНОВА
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Фото: кадр из видео "Подслушано Брянск".Фото: кадр из видео "Подслушано Брянск".
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В Брянске сняли на видео трюк экскаваторщика с зажигалкой и опубликовали его в соцсети. Автор ролика пишет, что рабочие делают дорогу в Московском микрорайоне. Сначала они окапывали землю вокруг столба, а потом решили проверить, на что способен экскаваторщик. Ковшом он зажег зажигалку, которую поместили между двух кирпичей.

Автор видео написала, что на трюк у рабочих ушло несколько минут. Потом они продолжили заниматься своим делом.

Пользователи начали шутить, что все у нас мастера, а качество работы хромает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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