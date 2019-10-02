СЕГОДНЯ 09:37 2019-10-02T11:00:53+03:00

Заявление о прекращении перевозок бизнесмен подал в администрацию

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Брянский предприниматель Андрей Гросс уходит с маршрута №47 «Поликлиника БАЗ – Завод Литий». Это одна из самых популярных маршруток в городе. Заявление о прекращении перевозок бизнесмен подал в горадминистрацию еще 2 сентября, сообщает «Брянский автобус».

На маршруте работает еще один индивидуальный предприниматель.

Кстати, в июне Гросс уже подавал заявление о прекращении перевозок по маршрутам №29 и №42.

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ИСТОЧНИК KP.RU