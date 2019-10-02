Брянский предприниматель Андрей Гросс уходит с маршрута №47
Заявление о прекращении перевозок бизнесмен подал в администрацию
Фото: "Брянский автобус".
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Брянский предприниматель Андрей Гросс уходит с маршрута №47 «Поликлиника БАЗ – Завод Литий». Это одна из самых популярных маршруток в городе. Заявление о прекращении перевозок бизнесмен подал в горадминистрацию еще 2 сентября, сообщает «Брянский автобус».
На маршруте работает еще один индивидуальный предприниматель.
Кстати, в июне Гросс уже подавал заявление о прекращении перевозок по маршрутам №29 и №42.
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ИСТОЧНИК KP.RU