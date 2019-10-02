2019-10-02T11:00:53+03:00
Общество

Брянский предприниматель Андрей Гросс уходит с маршрута №47

Заявление о прекращении перевозок бизнесмен подал в администрацию
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: "Брянский автобус".Фото: "Брянский автобус".
Изменить размер текста:

Брянский предприниматель Андрей Гросс уходит с маршрута №47 «Поликлиника БАЗ – Завод Литий». Это одна из самых популярных маршруток в городе. Заявление о прекращении перевозок бизнесмен подал в горадминистрацию еще 2 сентября, сообщает «Брянский автобус».

На маршруте работает еще один индивидуальный предприниматель.

Кстати, в июне Гросс уже подавал заявление о прекращении перевозок по маршрутам №29 и №42.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Суземском районе опаздывала скорая
В Карачевском районе ограничат движение на переезде
Экс-замглавы Володарской райадминистрации Оксана Пунтус пойдет под суд
В Карачевском районе в ДТП погибла автомобилистка
В Брянске сняли на видео трюк с экскаватором и зажигалкой
Брянских водителей ждут сплошные проверки у детского сада "Богатырь"
Молодежный фестиваль "Под облаками" стартует в Брянске
В Брянске прошел турнир по волейболу памяти воина-интернационалиста Юрия Лизунова
Семье из Унечи вручили трехтысячный материнский капитал
В Брянске задержали пассажира поезда с наркотиками
В Брянской области прогнозируют увеличение продолжительности жизни к следующей переписи
Треть водопроводных сетей в Брянске требуют замены
В Брянске канализационные сети изношены больше чем на 90%
Двое парней из Дятьковского района украли мотоцикл из гаража, разобрав крышу
Виталий Минаков занял девятую строчку рейтинга лучших тяжеловесов мира
Клинцовский городской суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева
Новый глава Брянска Марина Дбар проведет первый личный прием 10 октября
Жителя Брянска задержали с оптовой партией амфетамина
Чисто «под фантик»!
В Брянске на новом кольце у ДК железнодорожников произошла первая автоавария
«Всероссийский день поля-2020» проведут на Брянщине
Убийца сотрудников спецсвязи в Брянске похитил 13,7 миллиона рублей
За последние пять лет квартиры получили больше 1500 брянских сирот
БМЗ представил свои разработки на платформе «Профстажировка 2.0»
Брянского разбойника с мачете и строительным молотком приговорили к 8,5 годам колонии
Жительница Севского района накинулась с ножом на отца ее ребенка
Трудовые мигранты из Шри-Ланки пытались попасть в Европу через Брянскую область
Жители многоквартирного дома в Жуковке переплатили за отопление