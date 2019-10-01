2019-10-01T18:00:15+03:00
Общество

Семье из Унечи вручили трехтысячный материнский капитал

Недавно у Екатерины и Александра Стрешновых родился второй сын
Елена РАКОВА
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За 12 лет на Брянщине выдали больше 73 тысяч сертификатов на получение маткапитала.За 12 лет на Брянщине выдали больше 73 тысяч сертификатов на получение маткапитала.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянской области вручили трехтысячный сертификат на получение материнского капитала, который выдали в этом году. Его получила семья Екатерины Петровны и Александра Григорьевича Стрешновых из Унечи. Они воспитывают двоих детей. Старшему сыну Савелию - пять лет, младшему - Тимофею недавно исполнился месяц.

- Размер материнского семейного капитала сейчас составляет 453 тысячи рублей, -рассказала управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Брянской области Татьяна Серяк. - Воспользоваться такой поддержкой могут уже более 73 тысяч брянских семей, получивших сертификат. При этом большинство из них уже направили свой материнский капитал на улучшение жилищных условий.

Еще один «особый» сертификат – 150-й, выданный в этом году в Унечском районе, вручили семье Левдик из Унечи. У Анны Викторовны и Владимира Николаевича тоже двое детей. Сыну Артему - девять лет, дочери Ульяне - один год.

В целом на Брянщине за 12 лет реализации программы по поддержке семей выдали более 73700 сертификатов на материнский капитал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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