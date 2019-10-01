2019-10-01T17:38:06+03:00
Происшествия

В Брянске задержали пассажира поезда с наркотиками

На мужчину завели уголовное дело за контрабанду
Марина АНТОНОВА
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В Брянске инспекторы Володарского таможенного поста задержали гражданина Украины, который переводил наркотики. Проверка прошла в пассажирском поезде КиевМосква. У одного из пассажиров нашли наркотические и психотропные вещества.

- Мужчину поймали с поличным, когда он забирал свой тщательно спрятанный от таможенного контроля сверток, – говорят в пресс-службе Брянской таможни. – В свертке находились восемь граммов марихуаны, шесть таблеток МДМА и почти три грамма амфетамина.

На украинца завели уголовное дело за контрабанду. Ему грозит до 20 лет колонии и штраф до одного миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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