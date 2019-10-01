2019-10-01T16:37:05+03:00
Общество

Треть водопроводных сетей в Брянске требуют замены

В городе проложено около 800 километров труб для питьевой воды
Марина АНТОНОВА
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Треть водопроводных сетей в Брянске требуют замены. Об этом говорил директор горводоканала на совещании в мэрии. В городе проложено больше 800 километров труб для воды. Получается, заменить нужно больше 250 километров.

В Брянске каждые сутки расходуется 100 тысяч кубометров очищенной речной и артезианской воды. МУП обслуживает также насосные станции, водонапорные башни, водопроводные колодцы, пожарные гидранты, водоразборные колонки, артезианские скважины, станцию обезжелезивания, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Сумма, которую задолжали предприятию за обслуживание и подачу воды, покроет и даже на 200 миллионов рублей превысит собственные долги. Но в должниках водоканала – предприятия-банкроты. С начала года по суду взыскали 51,1 миллион рублей с предприятий и 3,1 миллиона рублей с физических лиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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