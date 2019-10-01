В Брянске канализационные сети изношены больше чем на 90%

СЕГОДНЯ 16:25 2019-10-01T16:27:48+03:00

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В Брянске канализационные сети изношены на 90-95 процентов. Больше половины в городе сетей эксплуатируют уже больше 30 лет. Горводоканал провел диагностику. Выяснилось, что 12 километров коллектора заменить нужно срочно.

Например, требует ремонта канализационный коллектор на Набережной. Территорию, где он проходит, огородили для безопасности горожан. Но работы здесь так и не начались.

В этом году реконструировали самотечные коллекторы в Бежицком и Советском районах, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU