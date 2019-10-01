Двое парней из Дятьковского района украли мотоцикл из гаража, разобрав крышу
21-летнего и 16-летнего жителей Дятьковского района подозревают в краже из гаража. В полицию обратился 59-летний потерпевший из города Фокино. Он рассказал, что ночью из его гаража пропали мотоцикл, автомагнитола с колонками и инструменты. Вор не стал взламывать замок, а разобрал часть крыши.
- Полицейские обнаружили на месте происшествия отпечатки пальцев, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Уже через час задержали подозреваемых. Ими оказались 21-летний уже судимый местный житель и его 16-летний приятель.
Парни признались, что на преступление их толкнуло выпитое спиртное. Сначала они хотели угнать автомобиль ВАЗ, стоявший в гараже. Но не смогли его завести. Похищенное имущество друзья поделили, а на мотоцикле договорились кататься по очереди.
За кражу молодым людям грозит до пяти лет колонии.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU