2019-10-01T16:11:23+03:00
Происшествия

Двое парней из Дятьковского района украли мотоцикл из гаража, разобрав крышу

Приятелям грозит до пяти лет колонии
Марина АНТОНОВА
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21-летнего и 16-летнего жителей Дятьковского района подозревают в краже из гаража. В полицию обратился 59-летний потерпевший из города Фокино. Он рассказал, что ночью из его гаража пропали мотоцикл, автомагнитола с колонками и инструменты. Вор не стал взламывать замок, а разобрал часть крыши.

- Полицейские обнаружили на месте происшествия отпечатки пальцев, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Уже через час задержали подозреваемых. Ими оказались 21-летний уже судимый местный житель и его 16-летний приятель.

Парни признались, что на преступление их толкнуло выпитое спиртное. Сначала они хотели угнать автомобиль ВАЗ, стоявший в гараже. Но не смогли его завести. Похищенное имущество друзья поделили, а на мотоцикле договорились кататься по очереди.

За кражу молодым людям грозит до пяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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