Новый глава Брянска Марина Дбар проведет первый личный прием 10 октября
17 октября жалобы горожан выслушает ее заместитель Виктор Корхов
Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.
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Новый глава Брянска Марина Дбар 10 октября проведет первый личный прием граждан. Об этом сообщают в пресс-службе горсовета. Она примет горожан в кабинете №15 в здании администрации на проспекте Ленина. Записаться на личный прием можно по телефону.
Заместитель главы Виктор Корхов выслушает жалобы горожан 17 октября. Он проведет прием в кабинете №12 с 14.00 до 16.00.
Телефоны для записи к главе: 74-30-88, 74-30-13, к замглавы: 74-30-03.
Адрес: проспект Ленина, 35.
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ИСТОЧНИК KP.RU