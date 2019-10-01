2019-10-01T13:36:41+03:00
Общество

Жителя Брянска задержали с оптовой партией амфетамина

Мужчине грозит от 10 лет лишения свободы
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
По словам задержанного, наркотики он не собирался продавать.По словам задержанного, наркотики он не собирался продавать.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области
Изменить размер текста:

В Брянске у 26-летнего местного жителя изъяли крупную партию амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Задержали молодого человека сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Брянской области. При обыске у мужчины изъяли 99-граммовый сверток с амфетамином.

- Со слов задержанного, оптовую партию психотропного вещества он приобрел и хранил для личного употребления, - говорят в пресс-службе.

На подозреваемого завели уголовное дело. По статье «Незаконное приобретение и хранение психотропного вещества реализация наркотических средств в крупном размере» ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до полумиллиона рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске прошел турнир по волейболу памяти воина-интернационалиста Юрия Лизунова
Семье из Унечи вручили трехтысячный материнский капитал
В Брянске задержали пассажира поезда с наркотиками
В Брянской области прогнозируют увеличение продолжительности жизни к следующей переписи
Треть водопроводных сетей в Брянске требуют замены
В Брянске канализационные сети изношены больше чем на 90%
Двое парней из Дятьковского района украли мотоцикл из гаража, разобрав крышу
Виталий Минаков занял девятую строчку рейтинга лучших тяжеловесов мира
Клинцовский городской суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева
Новый глава Брянска Марина Дбар проведет первый личный прием 10 октября
Чисто «под фантик»!
В Брянске на новом кольце у ДК железнодорожников произошла первая автоавария
«Всероссийский день поля-2020» проведут на Брянщине
Убийца сотрудников спецсвязи в Брянске похитил 13,7 миллиона рублей
За последние пять лет квартиры получили больше 1500 брянских сирот
БМЗ представил свои разработки на платформе «Профстажировка 2.0»
Брянского разбойника с мачете и строительным молотком приговорили к 8,5 годам колонии
Жительница Севского района накинулась с ножом на отца ее ребенка
Трудовые мигранты из Шри-Ланки пытались попасть в Европу через Брянскую область
Жители многоквартирного дома в Жуковке переплатили за отопление