Жителя Брянска задержали с оптовой партией амфетамина

СЕГОДНЯ 13:36 2019-10-01T13:36:41+03:00

По словам задержанного, наркотики он не собирался продавать. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

Мужчине грозит от 10 лет лишения свободы

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В Брянске у 26-летнего местного жителя изъяли крупную партию амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Задержали молодого человека сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Брянской области. При обыске у мужчины изъяли 99-граммовый сверток с амфетамином.

- Со слов задержанного, оптовую партию психотропного вещества он приобрел и хранил для личного употребления, - говорят в пресс-службе.

На подозреваемого завели уголовное дело. По статье «Незаконное приобретение и хранение психотропного вещества реализация наркотических средств в крупном размере» ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до полумиллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU