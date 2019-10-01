Жителя Брянска задержали с оптовой партией амфетамина
В Брянске у 26-летнего местного жителя изъяли крупную партию амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.
Задержали молодого человека сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Брянской области. При обыске у мужчины изъяли 99-граммовый сверток с амфетамином.
- Со слов задержанного, оптовую партию психотропного вещества он приобрел и хранил для личного употребления, - говорят в пресс-службе.
На подозреваемого завели уголовное дело. По статье «Незаконное приобретение и хранение психотропного вещества реализация наркотических средств в крупном размере» ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до полумиллиона рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU