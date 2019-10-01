Чисто «под фантик»!

СЕГОДНЯ 12:44 2019-10-01T12:44:17+03:00

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Дачники СНТ «Садовод», расположенного в пойме реки Снежка, обратились к муниципальной власти и региональному оператору по обращению с ТКО с просьбой ликвидировать несанкционированную свалку, образовавшуюся у забора их товарищества.

На просьбу садоводов кроме АО «Чистая планета» откликнулась и социально ответственная организация, занимающаяся транспортированием ТКО - ООО «Володарка 17», сотрудники которой вместе с регоператором и убрали территорию у «Садовода» как говорится «под фантик».

Региональный оператор по обращению с ТКО напоминает, что устраивать свалки запрещено. Складирование мусора в неположенном месте – правонарушение, имеющее серьезные последствия для экологии и здоровья людей. За организацию несанкционированных свалок предусмотрены штрафы.

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ИСТОЧНИК KP.RU