2019-10-01T12:06:08+03:00
Общество

«Всероссийский день поля-2020» проведут на Брянщине

В этом году главная сельхозвыставка страны проходила в Санкт-Петербурге
Ольга УМАРОВА
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В следующем году аграрный праздник пройдет на брянской земле.В следующем году аграрный праздник пройдет на брянской земле.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянской области в следующем году планируют провести «Всероссийский день поля-2020». На масштабной агропромышленной выставке продемонстрируют достижения и новаторские решения в области сельхозпроизводства.

В этом году столицей аграрного праздника был Санкт-Петербургу, в 2017 году лучших сельхозпроизводителей страны принимали в Татарстане.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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