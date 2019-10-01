«Всероссийский день поля-2020» проведут на Брянщине

СЕГОДНЯ 12:06 2019-10-01T12:06:08+03:00

В следующем году аграрный праздник пройдет на брянской земле. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году главная сельхозвыставка страны проходила в Санкт-Петербурге

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В Брянской области в следующем году планируют провести «Всероссийский день поля-2020». На масштабной агропромышленной выставке продемонстрируют достижения и новаторские решения в области сельхозпроизводства.

В этом году столицей аграрного праздника был Санкт-Петербургу, в 2017 году лучших сельхозпроизводителей страны принимали в Татарстане.

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ИСТОЧНИК KP.RU