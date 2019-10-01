За последние пять лет квартиры получили больше 1500 брянских сирот

СЕГОДНЯ 11:17 2019-10-01T11:17:56+03:00

С этого года квартиры закупают только на первичном рынке с ремонтом и всем необходимым. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

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За последние пять лет в Брянской области получили жилье более 1500 детей-сирот. На эти цели из областного и федерального бюджетов выделили более 1,3 миллиарда рублей, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В 2011 году из областной казны на покупку жилья для сирот ушло около 25 миллионов рублей и закупили всего 28 квартир. А в 2018-м сумма выросла до 320 миллионов (420 квартир).

А что с очередью на получение жилья? В облправительстве рассказали, что на Брянщине около 300 детей-сирот ежегодно должны получать свои «квадратные метры». А выдается около 400.

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ИСТОЧНИК KP.RU