БМЗ представил свои разработки на платформе «Профстажировка 2.0»

СЕГОДНЯ 10:50 2019-10-01T10:50:40+03:00

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Брянский машиностроительный завод (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») включился в участие в проекте «Профстажировка 2.0». Новая кадровая платформа, призванная объединить талантливых студентов и работодателей, создана Общероссийским народным фронтом совместно с автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей». К участию в проекте привлекаются ведущие предприятия страны.

БМЗ разработал для размещения на платформе «Профстажировка 2.0» четыре практико-ориентированных задания.

Задачи, размещённые в рамках «Профстажировки 2.0», послужат основой для курсовых и дипломных работ студентов вузов. Разработки БМЗ касаются актуальных задач, реализуемых на производстве. Например, один из созданных заводскими специалистами программных продуктов предназначен для повышения производительности труда специалистов сварочного производства и снижения затрат на проведение аттестационных испытаний при отработке сварочных технологий.

Авторы лучших решений смогут претендовать на стажировку и дальнейшее трудоустройство на предприятии.

– Наш завод, для которого сейчас ключевыми моментами являются непрерывное развитие и совершенствование, заинтересован в притоке талантливых и целеустремленных молодых кадров, – говорит начальник управления развития персонала-начальник учебного центра имени М. К. Тенишевой Владислав Яин. – И «Профстажировка 2.0» позволит выделить таких людей ещё на стадии обучения в вузе.

ИСТОЧНИК KP.RU