Брянского разбойника с мачете и строительным молотком приговорили к 8,5 годам колонии
27-летнего жителя Брянска приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима за разбой и грабеж. Дело рассматривали в Бежицком районном суде.
В суде установили, что 11 января мужчина ограбил букмекерскую контору. Угрожая мачете и строительным молотком, он похитил у кассира больше 22 тысяч рублей. Через три дня он похитил у кассира на автозаправочной станции около 11 тысяч рублей.
Чтобы не быть узнанным, преступник закрывал лицо шарфом, надевал капюшон, а на руки – перчатки.
Приговор осужденному пока не вступил в законную силу.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU