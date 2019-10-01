Брянского разбойника с мачете и строительным молотком приговорили к 8,5 годам колонии

СЕГОДНЯ 10:07 2019-10-01T10:07:00+03:00

Чтобы не быть узнанным, преступник закрывал лицо шарфом, надевал капюшон, а на руки – перчатки. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Приговор пока не вступил в силу

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27-летнего жителя Брянска приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима за разбой и грабеж. Дело рассматривали в Бежицком районном суде.

В суде установили, что 11 января мужчина ограбил букмекерскую контору. Угрожая мачете и строительным молотком, он похитил у кассира больше 22 тысяч рублей. Через три дня он похитил у кассира на автозаправочной станции около 11 тысяч рублей.

Чтобы не быть узнанным, преступник закрывал лицо шарфом, надевал капюшон, а на руки – перчатки.

Приговор осужденному пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU