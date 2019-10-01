Жительница Севского района накинулась с ножом на отца ее ребенка
29-летнюю жительницу Севского района будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Угловоное дело направили в суд.
По версии следствия, 9 июня в жилом доме в селе Новоямское мать с отцом поссорились по поводу методов воспитания ребенка. Женщина ударила мужчину ножом в шею, живот и левую ягодицу.
- С торчащим в ране ножом потерпевший взял на руки маленькую девочку и вышел из дома на улицу, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Он остановил проезжающий мимо автомобиль. Вышедшие из него люди оказали раненому первую помощь, вызвали полицию и медиков.
Уголовное дело в ближайшее время начнут рассматривать в суде.
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ИСТОЧНИК KP.RU