2019-10-01T09:50:59+03:00
Происшествия

Жительница Севского района накинулась с ножом на отца ее ребенка

Мужчина получил тяжелые травмы
Марина АНТОНОВА
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Мужчина с торчащим в ране ножом вышел на улицу.Мужчина с торчащим в ране ножом вышел на улицу.Фото: Иван ВИСЛОВ
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29-летнюю жительницу Севского района будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Угловоное дело направили в суд.

По версии следствия, 9 июня в жилом доме в селе Новоямское мать с отцом поссорились по поводу методов воспитания ребенка. Женщина ударила мужчину ножом в шею, живот и левую ягодицу.

- С торчащим в ране ножом потерпевший взял на руки маленькую девочку и вышел из дома на улицу, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Он остановил проезжающий мимо автомобиль. Вышедшие из него люди оказали раненому первую помощь, вызвали полицию и медиков.

Уголовное дело в ближайшее время начнут рассматривать в суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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