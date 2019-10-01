Трудовые мигранты из Шри-Ланки пытались попасть в Европу через Брянскую область

СЕГОДНЯ 09:41 2019-10-01T09:41:50+03:00

Нарушителей задержали в Севском районе в ста метрах от границы

Изменить размер текста: A A

Трудовые мигранты из Шри-Ланки попытались попасть в Европу через границу в Брянской области. Нарушителей задержали 25 июня в Севском районе. Иностранцев поймали в ста метрах от границы.

По версии следствия, пятеро граждан Республики Шри-Ланка прибыли в нашу страну в июне. Их цель – страны Западной Европы. Они хотели устроиться на работу. А попасть туда планировали через территорию Украины.

- На пятерых иностранцев завели уголовное дело за незаконное пересечение Государственной границы группой лиц по предварительному сговору, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - В ближайшее время его материалы рассмотрят в Севском районной суде.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU