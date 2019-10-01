Жители многоквартирного дома в Жуковке переплатили за отопление

СЕГОДНЯ 09:33 2019-10-01T09:34:16+03:00

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Жители многоквартирного дома в брянском городе Жуковка переплатили за отопление. По словам жильцов, плату начисляли необоснованно. Поэтому они обратились в прокуратуру.

- Во время проверки выяснили, что в доме в 2011 году были установлены общедомовые приборы учета подачи тепла, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – В 2017-м году счетчики признали пригодными для использования до сентября 2021 года.

Но несмотря на это, управляющая компания в 2019 году рассчитала плату по формуле, действующей до конца 2018 года. В итоге жильцы за отопление переплатили.

Виновного привлекли к дисциплинарной ответственности. А плату за тепло пересчитали.

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ИСТОЧНИК KP.RU