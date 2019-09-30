Двое мужчин из Унечского района несколько недель терроризировали местных жителей

СЕГОДНЯ 17:37 2019-09-30T17:37:25+03:00

Изменить размер текста: A A

33-летнего и 28-летнего жителей Унечского района подозревают в вымогательстве. Мужчин задержали при поддержке бойцов Росгвардии. Одного злоумышленника арестовали. Другой находится под подпиской о невыезде.

По версии следствия, в течение нескольких недель мужчины требовали у местных жителей деньги – по несколько тысяч рублей. В случае отказа дать нужную им сумму, они угрожали физическим насилием. Доходило и до рукоприкладства.

- Подозреваемых поймали с поличным при получении семи тысяч рублей от жителя Унечи, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – На злоумышленников завели уголовное дело. За вымогательство им грозит до семи лет колонии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU