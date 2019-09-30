2019-09-30T17:37:25+03:00
Происшествия

Двое мужчин из Унечского района несколько недель терроризировали местных жителей

Они требовали деньги, угрожая применить физическую силу
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.
Изменить размер текста:

33-летнего и 28-летнего жителей Унечского района подозревают в вымогательстве. Мужчин задержали при поддержке бойцов Росгвардии. Одного злоумышленника арестовали. Другой находится под подпиской о невыезде.

По версии следствия, в течение нескольких недель мужчины требовали у местных жителей деньги – по несколько тысяч рублей. В случае отказа дать нужную им сумму, они угрожали физическим насилием. Доходило и до рукоприкладства.

- Подозреваемых поймали с поличным при получении семи тысяч рублей от жителя Унечи, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – На злоумышленников завели уголовное дело. За вымогательство им грозит до семи лет колонии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Клинцах место заместителя мэра досталось Людмиле Лубской
30 сентября cостоялась встреча полномочного представителя президента в ЦФО Мурата Зязикова и губернатора Брянской области Александра Богомаза
В Клинцах будут судить женщину, обвиняемую в убийстве знакомого
За неделю брянцы отдали телефонным мошенникам больше 1.5 миллиона рублей
В Брянске 15-летний водитель мопеда врезался в другой мопед
Александр Макаров назначен и.о. главы Брянской городской администрации
В Брянске неизвестный водитель сбил пешехода и уехал
Брянским коммунальщикам купят 49 машин для уборки зимой
Брянские автохамы не дают вывозить мусор с контейнерных площадок
В Выгоничах иномарка сбила на «зебре» пешехода с велосипедом
Брянского фальшивомонетчика задержали в Краснодарском крае
В ДТП под Брянском разворотило иномарку
Брянские полицейские нашли под Калугой "схрон" наркоторговца
В Брянске на улице Сахарова перевернулся цементовоз
Брянским больницам подарили 15 новых машин скорой
Взорванный в Бытоши банкомат ограбить не смогли
В Дятькове уничтожили аллею у жилого дома
Брянские спортсменки завоевали три золотые медали на турнире по боксу
Жителя Брянска будут судить за экстремизм в соцсетях
Жительнице Клинцов грозит до 15 лет за убийство знакомого
В Брянске автомобилист едва не въехал в подъезд многоэтажки
В Брянске сняли на видео пешеходов-нарушителей у БУМа
Умер старейший брянский краевед Яков Соколов
В Новозыбкове появится новый автомобиль скорой помощи
В Дятьковском районе открыли памятник казакам