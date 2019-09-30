2019-09-30T16:41:01+03:00
Общество

30 сентября cостоялась встреча полномочного представителя президента в ЦФО Мурата Зязикова и губернатора Брянской области Александра Богомаза

В мероприятии также принял участие федеральный инспектор по Брянской области Михаил Калашников
Елена РАКОВА
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В ходе встречи Александр Богомаз рассказал Мурату Зязикову о реализации национальных и региональных проектов на территории Брянской области. Губернатор подчеркнул, что этой теме на Брянщине уделяется самое пристальное внимание.

Вопросы демографии и здравоохранения — первоочередная задача власти. За последние годы система здравоохранения региона кардинально изменилась. Благодаря федеральным программам, успешной реализации Майских указов и национальных проектов, а также особому подходу к отрасли Губернатора Брянской области Александра Богомаза, в регионе выделяются средства для приобретения машин скорой помощи, для врачей закупаются новые квартиры, в больницах появилось новое высокотехнологическое медицинское оборудование. За последние четыре года существенно увеличен автопарк скорой помощи.

Губернатор отметил, что работа по развитию отрасли медицины обязательно будет продолжена, уже в следующем году запланирован ремонт и переоснащение необходимым оборудованием медицинских учреждений в муниципальных образованиях.

В завершение встречи Мурат Зязиков отметил, что позитивные изменения, происходящие в Брянской области, очень заметны и важны не только для жителей региона. Из таких позитивных перемен регионов, складывается успех всей нашей страны.

Тема поддержания здоровья населения будет продолжена на Славянском международном экономическом форуме, который пройдет 18 октября 2019 г. в городе Брянск. Наиболее актуальные вопросы развития здравоохранения будут обсуждены в рамках экспертной секции «Сбережение народа – сбережение здоровья».

Участие в форуме бесплатное! Регистрация обязательна.

Регистрация на СМЭФ-2019 открыта до 16 октября 2019 г. на официальном сайте: http://slavyanskyforum.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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