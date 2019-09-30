2019-09-30T16:15:10+03:00
Происшествия

За неделю брянцы отдали телефонным мошенникам больше 1.5 миллиона рублей

Злоумышленники обманули 14 жителей региона
Елена РАКОВА
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Телефонные мошенники не оставляют брянцев.Телефонные мошенники не оставляют брянцев.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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14 жителей Брянской области стали жертвами телефонных мошенников на прошлой неделе с 23 по 29 сентября. Аферисты выманили у брянцев больше 1,5 миллиона рублей.

- Более чем в половине случаев телефонные мошенники представлялись сотрудниками банков, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Жертвы мошенничества добровольно передавали секретные коды из смс-сообщений неизвестному собеседнику, несмотря на предупреждения об опасности таких действий в пришедшем на телефон сообщении.

На обман с «игрой на бирже» попалась 50-летняя жительница Советского района Брянска. С женщиной связался «трейдер интернет-биржи». В итоге женщина потеряла 136 тысяч рублей. Еще одной жертвой мошенников стала 62-летняя жительница Фокинского района Брянска. Собеседник представился женщине сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее родственник задержан за совершенное преступление. Спасти его можно было за 100 тысяч рублей, которые пенсионерка отдала мошеннику.

Продолжаются мошенничества, связанные с размещением объявлений на специализированных сайтах.

Полицейские уточняют обстоятельства происшествий, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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